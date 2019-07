“Rifiuti, così Iren e il Comune ci complicano la vita”

REGGIO EMILIA – Buonasera, scrivo per segnalare l’ennesimo abuso ad opera di Iren verso i cittadini residenti in due palazzine a Canali. In questi giorni gli operatori Iren stanno sottraendo i bidoni piccoli dell’umido a chi li espone al posto dei grandi. La mia vicina di casa è una signora anziana e sola. Impiegherebbe settimane a riempire il bidone grosso, eppure il suo bidone piccolo è stato sottratto insieme ad altri.

Questo dopo che nei mesi scorsi è stata smantellata l’isola ecologica che serviva due palazzine densamente abitate, e siamo stati costretti a passare alla raccolta porta a porta sul 100% dei rifiuti, a differenza di quello che accade in tante altre zone delle città, che possono ancora avvalersi di un sistema misto (Porta a porta + bidoni stradali o isola).

Anche la raccolta di 70 firme, effettuata per chiedere che venisse lasciata l’isola per la raccolta di carta, plastica vetro e barattoli, non ha indotto l’amministrazione comunale e Iren ad alcuna mediazione. Nelle ultime settimane abbiamo anche notato il proliferare di sacchetti del pattume abbandonati nel parcheggio e nel campo antistante le palazzine, fenomeno indotto anche dalla completa eliminazione dei cestini dell’immondizia comunali che erano collocati sul marciapiede.

L’unico bidone che è stato lasciato su strada è quello della raccolta abiti usati, che da anni funge da luogo dove probabili spacciatori consegnano droga. Fenomeno che è stato notato dai residenti e segnalato alle autorità, chiedendo di eliminare il bidone, che invece è stato spostato di 10 metri. I cittadini di queste due palazzine a Canali sono sempre più sconcertati. L’amministrazione comunale e Iren sembra che abbiano un piano strategico per rendere la vita sempre più complicata a chi vive qui.