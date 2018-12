LUZZARA (Reggio Emilia) – Un grosso incendio ha distrutto un fienile in via Tomba alla periferia di Luzzara. Le fiamme sono divampate verso le 19,30 di ieri sera in un fabbricato adibito a fienile in un’azienda agricola.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Guastalla e alcuni colleghi volontari di Luzzara. Per fortuna le fiamme sono state circoscritte al fienile. Sembra che l’incendio sia stato dovuto a un problema al quadro elettrico.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti. Non ci sono feriti. Nell’incendio sono state distrutte, in tutto, 250 rotoballe. Le operazioni, come sempre piuttosto lunghe in questi casi, sono continuate anche durante la mattinata.