La Roma passeggia sul Sassuolo: 3-1

REGGIO EMILIA – La Roma batte il Sassuolo 3-1 grazie a un grande Schick. Fa tutto il centravanti ceco, capace di fare un gol e procurare un rigore e di rischiare un’autorete. Da registrare anche il primo gol di Zaniolo in Serie A. Accolto tra i fischi dell’Olimpico, Schick prima si guadagna il rigore (fallo di Ferrari in verticale) trasformato da Perotti, poi va via da solo e insacca solitario il 2-0, saltando Consigli a tu per tu.

La partita era iniziata con un brivido per i giallorossi, con un rinvio sbagliato di Olsen su cui Berardi trova quasi il gol da 25 metri. E prima del 2-0 il Sassuolo era andato a mezzo centimetro (letteralmente) dal pareggio, con un angolo svirgolato da Schick che sbatte sulla traversa e poi sulla parte interna della linea di porta.

Nella ripresa è ancora Schick a dare spettacolo che al 10′ si magia il 3-0, appoggiando su Consigli di testa, da solo davanti al portiere neroverde. Passano solo quattro minuti e i giallorossi segnano di nuovo con Zaniolo che prima brucia in velocità Ferrari, poi mette a sedere sia lui sia Consigli e beffa il portiere avversario con un cucchiaio.

Al 31′ Consigli nega il poker giallorosso prima a Kluivert e poi a Under, in mezzo Schick lascia il campo e il pubblico applaude. Poi è ancora Consigli a negare il gol a Kolarov, con la Roma che oramai trova spazi ovunque. Il Sassuolo ha una fiammata con Di Francesco, ma Olsen è bravo a dire di no. Poi in extremis arriva il 3-1 di Babacar.

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo (19′ st Pastore), Perotti (23′ st Kluivert); Schick (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Jesus, 15 Marcano, 2 Karsdorp, 16 De Rossi, 92 El Shaarawy, 9 Dzeko All.: Di Francesco

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Lemos (1′ st Lirola), Ferrari, Dell’Orco, Bourabia, Magnanelli, Djuricic (13′ st Di Francesco), Brignola (18′ st Locatelli), Babacar, Berardi, 73 Locatelli; 34 Di Francesco, 30 Babacar, 25 Berardi (79 Pegolo, 28 Satalino, 10 Matri, 12 Sensi, 13 Peluso, 23 Magnani, 29 Trotta). All.: De Zerbi

Arbitro: Giacomelli di Trieste) Reti: 8′ pt Perotti (rig.), 23′ pt Schick, 14′ st Zaniolo, 45′ Babacar Angoli: 5-5 per la Roma Recupero: 2′ e 3′ Ammoniti: Ferrari, Florenzi Spettatori: 35.893.