Campagnola, vende moto d’epoca on line: è una truffa

CAMPAGNOLA (Reggio Emilia) – Un’inserzione esca su un sito di annunci, un’utenza telefonica dove portare avanti la trattativa e una postepay dove finivano i soldi delle “vendite fantasma” di moto d’epoca.

In questo modo una napoletana ha raggirato anche un reggiano che ha risposto all’annuncio relativo alla vendita di una Vespa 50 Special d’epoca che ha pagato 300 euro versando l’intero corrispettivo senza vedersi poi consegnare il motociclo, dato che la truffatrice, una volta incassato il danaro, ha bidonato l’acquirente non consegnando quanto acquistato e sparendo nel nulla.

Per questo i carabinieri della stazione di Campagnola, a cui l’operaio reggiano ha sporto denuncia, a conclusione di mirate indagini telematiche, hanno denunciato per truffa alla Procura reggiana una donna di 30 anni abitante a Torre del Greco in provincia di Napoli. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata da un operaio 51enne reggiano che aveva acquistato su un noto sito internet di annunci una Vespa 50 Special commercializzata a 300 euro.

Dopo aver contattato telefonicamente l’utenza indicata nell’annuncio era riuscito a concludere l’acquisto per l’importo richiesto che aveva versato, secondo quanto pattuito, sulla postepay indicatagli dalla venditrice. All’accredito dell’importo non è però corrisposta la consegna della moto d’epoca, dato che l’inserzionista è sparito nel nulla bidonando il malcapitato reggiano.

Quando ha capito di essere rimasto vittima di una truffa, l’uomo ha sporto denuncia per truffa ai carabinieri di Campagnola. Dopo una serie di riscontri tra l’account di posta elettronica utilizzato per l’annuncio trappola, la postepay dove erano stati versati i soldi e l’utenza telefonica con cui veniva concordata la vendita, i militari sono risaliti all’odierna indagata che è stata denunciata.