Un comitato per Nicola Zingaretti, ecco i nomi dei primi aderenti

REGGIO EMILIA – Siamo un gruppo di persone – uomini e donne di Reggio Emilia – che da sempre credono all’impegno ‘di base’ nel volontariato e nella politica, convinti che la ricchezza economica, sociale, culturale e di relazioni, sia frutto di una storia di collaborazione tra cittadini, imprese, famiglie, associazioni e istituzioni del territorio, animate da una comune idea di condivisione e concretezza, di pensiero e capacità di rimboccarsi le maniche e darsi da fare, insieme.

Crediamo ci sia bisogno di restituire nuovo impulso al Partito Democratico in maniera aperta e coinvolgente, con umiltà e determinazione, per ritrovare lo spirito e l’entusiasmo che hanno caratterizzato nascita e affermazione di questa bella esperienza politica e proiettarla avanti, in Italia e in Europa.

Vogliamo ritrovare una nuova sintonia con le persone. Troppe volte ci siamo limitati a difendere posizioni consolidate, a confrontarci con chi sapevamo essere già dalla nostra parte: questo è invece il tempo del dialogo, della discussione, del confronto con quella comunità ampia di cittadini che crede nella democrazia, nel lavoro, nell’educazione, nella giustizia, nell’ambiente, nell’impegno disinteressato, nella legalità, nella tutela dei beni della comunità, e che su questi valori sappia dare vita a progetti capaci di consolidare e migliorare il nostro quotidiano di cittadini e individui.

Crediamo che il progetto politico aperto e inclusivo di Nicola Zingaretti incarni l’entusiasmo e la voglia di partecipare che sentiamo pulsare nel Paese, la legittima ricerca di quella sicurezza che garantisce serenità e felicità alle persone. Vogliamo intercettare il desiderio di proporre scelte coraggiose, anche nella nostra città, per alimentare quel civismo quotidiano delle cose da fare e del buon senso che avvertiamo in tanti cittadini, anche nei nostri territori.

L’Italia oggi è il Paese delle divisioni, delle distinzioni forzate, dell’annacquamento di valori e ideali, dell’odio a prescindere: abbiamo bisogno di nuovi protagonisti che siano credibili, positivi, e al contempo non abbiano paura di scelte nuove e coraggiose. Siamo pronti a scommettere che in tanti seguiranno la nostra scelta, perché è il nostro Paese che ci chiede di costruire un nuovo presente per immaginarci un futuro che ci piace, e consegnarlo ai nostri ragazzi.

Abbiamo bisogno di ritrovarci e di sentirci di nuovo a casa, insieme. Crediamo di avere tante buone ragioni per costituire a Reggio Emilia il comitato Piazza Grande, a sostegno della candidatura alla segreteria del PD di Nicola Zingaretti, confidando possano esserci tante adesioni di persone intenzionate a condividere con noi questo percorso in vista del congresso. Per chi volesse aderire o dare una mano ci contatti all’indirizzo email piazzagrandereggioemilia@gmail.com.