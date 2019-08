Vende computer portatile on line, ma è una truffa: denunciato

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – La pagina di un negozio online associata a una mail dove intavolare la trattativa e ad una carta prepagata dove ricevere i soldi e la truffa è servita. In questo modo, dalla provincia di Rimini, un 35enne di Bellaria Igea Marina si è insidiato nella rete proponendo la vendita di computer portatili che però non spediva.

Le trattative correvano via mail tramite l’indirizzo di posta indicato dal truffatore nella pagina e, quando sulla carta prepagata giungeva il corrispettivo dovuto, il gioco era fatto. Quando l’acquirente lamentava il ritardo l’astuto truffatore tergiversava con varie scuse per poi chiedere ulteriore danaro per i costi di spedizione. Ricevuti anche questi soldi, spariva nel nulla.

Il 35enne, identificato grazie alle indagini telematiche dei carabinieri della stazione di Castellarano, è stato denunciato per truffa. La vittima, un 25enne impiegato reggiano, voleva regalarsi un computer portatile e così ha navigato su internet trovando quel che cercava su un sito di e-commerce. Ha trattato l’acquisto del computer portatile al prezzo di 700 euro. Dopo aver concordato modalità di pagamento e spedizione dell’oggetto acquistato, ha versato il dovuto nella Postepay fornitagli dal venditore.

Con il passare del tempo, visto che il computer non arrivava, ha contattato il venditore versando, su sua richiesta, altri 50 euro per le spese di spedizione. Il computer non è arrivato e si sono pure persi i contatti con il venditore. Quando ha capito di essere stato truffato, ha sporto denuncia ai carabinieri di Castellarano. Dopo una serie di riscontri tra la mail associata alla pagine del negozio online e la carta prepagata dove erano confluiti i soldi, i carabinieri sono risaliti al 25enne che è stato denunciato.