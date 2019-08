Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 26 ottobre e che gli eventi vanno fino a domenica 28 ottobre.

Città

Teatro Ariosto: il chitarrista icona vincitore del Grammy Award, John Scofield, fa squadra con il pianista Gerald Clayton, il bassista Vicente Archer e il batterista Bill Stewart in Combo 66, che venerdì alle 20.30, al Teatro Ariosto, andrà in scena nell’ambito del Festival Aperto.

Cavallerizza: sabato alle 20,30, domenica alle 18 e lunedì alle 10,30 per le scuole, al teatro Cavallerizza, va in scena “Cold Blood”, una creazione di Michèle Anne de Mey, Jaco van Dormael, Collective Kiss and Cry. C’è vita prima della morte? sembra essere la domanda. La risposta risiede in queste mani che danzano per noi, in queste dita virtuosistiche aggrappate alla vita, illuminate dalla luce dei proiettori. Cold Blood è un viaggio poetico che celebra le meraviglie della vita.

Teatro Valli: quello di sabato, ore 18, Palcoscenico del Teatro Valli, nell’ambito del festival Aperto, “Les murs ont la parole. Suoni intorno al ’68”. Sarà un concerto dove, come si suol dire, succede un 68. Mirco Ghirardini, clarinetti e sax, Andrea Rebaudengo, pianoforte, Simone Beneventi, percussioni compiranno un’escursione musicale prima durante e dopo l’anno fatidico 1968.

Teatro Valli, ridotto: domenica alle 11, al ridotto del Teatro Valli, Iaia Forte legge “la Storia” di Elsa Morante. Siamo nella Roma della seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra. Sapientemente, attraverso una lettura al tempo stesso realistica e poetica, Iaia Forte ci guida tra i quartieri martoriati dai bombardamenti e nelle borgate di periferia affollate dai nuovi e vecchi poveri.

Musei civici: domenica alle 16, nel Palazzo dei Musei, sarà presentato “L’Inventario delle Mappe”, crossover artistico, teatrale e culinario con installazioni dell’artista Daniele Lunghini, una pièce teatrale interpretata da Gianni Binelli e Antonietta Centoducati e “Assaggi dalle Terre Fantastiche”.

Piazza Prampolini: il Piemonte, i prodotti, le manifestazioni e il suo territorio: i produttori d’eccellenza piemontesi propongono prodotti tipici enogastronomici e artigianali, sabato e domenica in piazza Prampolini, dalle 9,30 alle 19,30.

Ente Fiere: sabato 27 e domenica 28 ottobre ritorna la nuova edizione di Reggio Emilia Sposi il salone dedicato al matrimonio per le coppie in procinto di sposarsi. La manifestazione sarà aperta sabato dalle 14 alle 19 e domenica per tutta la giornata a partire dalle 10.

Provincia

Montecchio: da sabato a lunedì a Montecchio c’è la Fiera di San Simone – bancarelle, luna park, mostra agricola e commerciale “Montecchio in Mostra”, mercatino di antiquariato, mostre in centro storico – tutto il giorno Info: Comune tel. 0522.861864861861.

Cavriago: “Pinocchio” vi aspetta questo fine settimana a Cavriago, al cinema teatro Multisala Novecento grazie alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore. Domenica 28 ottobre, alle 11 e alle 16,30. Prezzi dei biglietti: euro 6 (prezzo unico).

Gattatico: domenica, a Praticello di Gattatico, c’è il “Mercatino del riuso”, esposizione e vendita di materiale usato in centro storico – dalle 8 alle 18 Info: Comune tel. 0522.477919; 348.3983290.

S. Ilario: intellettuale, uomo di teatro e irriducibile spirito libero, Moni Ovadia riporta sul palcoscenico l’incontenibile retaggio letterario, spirituale e umoristico del popolo ebraico. Stasera (ore 21) al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario va in scena “Il registro dei peccati”, recital-reading sul mondo khassidico ideato e interpretato da Moni Ovadia. Partendo dall’universo visionario raffigurato nei dipinti di Marc Chagall, lo spettacolo racconta il mondo degli ebrei dell’Est Europa.

Albinea: con la Festa d’Autunno dei “Ciccioli balsamici”, in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre, tornerà ad Albinea un importante appuntamento con i prodotti tipici della tradizione reggiana e con il divertimento. Il tutto grazie ai volontari della Pro LocPiazza Cavicchioni ospiterà prodotti semplici e robusti come i ciccioli che si affiancheranno ad altri, più raffinati ed esigenti, come l’aceto balsamico tradizionale di Reggio. Il tutto darà vita a un’alchimia di sapori da gustare grazie alla possibilità offerta dalle degustazioni. Tra numerosi stand ed espositori, le contrade di Albinea, Montericco, Borzano e l’osteria della Fola prepareranno e presenteranno gli antichi sapori della nostra terra: gnocco fritto, erbazzone tipico fatto in casa con la ricetta albinetana, torte preparate dalle donne del paese, baccalà e zucca fritta, caldarroste, ciccioli, sugo d’uva, formaggio, salsiccia, salumi, cappelletti, lambrusco, vin brulè e miele e dolcetti di Halloween

Scandiano: sabato e domenica, al centro fieristico a Scandiano, si terrà la “Mostra Regionale dell’Elettronica”, telefonia, componentistica, computer, hifi car, radiantismo CB e OM, videoregistrazione, mercatino delle pulci radioamatoriali.

Boretto: domenica, a Boretto, c’è il “Mercatino del passato e del fatto a mano”, arte e ingegno, antiquariato, vintage, collezionismo, curiosità – c/o Lido Po, via Argine 9 – tutto il giorno Info: Comune tel. 0522.9637007963707.

Rolo: sabato e domenica a Rolo c’è la Fiera di San Simone, una rassegna agroalimentare e Folkloristica. La via dei sapori, artisti di strada, mestieri antichi, mercatino e curiosità, antiquariato, stands gastronomici, spettacoli – in centro storico tutto il giorno – Info: Comune tel. 0522.658011; Roloinfesta tel. 339.3237126.

Fabbrico: una commedia che non lascia scampo ai sentimenti. Un tuffo nei ricordi di due persone. Un viaggio all’interno di una passione comune: quella per il teatro. Elisa Lolli e Gabriele Tesauri, stasera alle 21 debuttano sul palco del teatro Pedrazzoli di Fabbrico con “Vuoti d’amore”, nuova produzione NoveTeatro, con replica domani e domenica sempre alle 21. Un testo scritto a quattro mani, accompagnato dalle musiche create appositamente da Saverio Vita.

Rio Saliceto: sabato al teatro di Rio Saliceto, alle 21, con “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” per la regia di Rosario Galli, con Federico Perrotta, Andrea Carli, Salvatore Mincione, Ferdinando Smaldone e Valentina Olla.

Castelnovo Monti: domenica a Costa de’ Grassi di Castelnovo Monti, la Festa d’Autunno: al mattino ci sarà la possibilità di partecipare al giro a cavallo con gli amici di Costa e poi a pranzo tutti assieme dalle 12.30. Nel pomeriggio caldarroste, vin brulè, gnocco fritto e il calore della comunità di Costa. Per informazioni e prenotazioni tel. 338 4518337, 324 5677836.