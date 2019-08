Gordon, cane giocherellone e ubbidiente

REGGIO EMILIA – Gordon è un bellissimo cane giovane, di appena 2 anni, giocherellone come tutti i cuccioloni della sua età. Gordon è molto ubbidiente e intelligente. Con le persone è molto dolce e sempre in cerca di attenzioni e coccole. Si cerca per Gordon una famiglia amorevole e responsabile che abbia già avuto un cane e che accolga Gordon come componente effettivo del nucleo familiare. Sano e vaccinato, per informazioni: Associazione Zampe D’Oro Onlus : Giancarla 342-137.58.45 o Giorgia 338-123.25.50.