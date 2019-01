Elisa al Valli per la rassegna Leggera

REGGIO EMILIA – “Il teatro è il posto dove volevo tornare per cantare queste canzoni, più di tutto”. Sono le parole di Elisa che ha deciso di promuovere dal vivo, con un tour teatrale, il suo nuovo album in studio, “Diari aperti”. La cantautrice di Monfalcone sarà al Teatro Valli di Reggio Emilia il prossimo 23 aprile per un nuovo appuntamento con la rassegna Leggera, promossa da Arci in collaborazione con la Fondazione I Teatri.

Si tratta della prima tournée teatrale di Elisa in quasi dieci anni: l’ultima fu quella in supporto all’album acustico “Ivy”, uscito nel 2010. In scaletta le canzoni di “Diari aperti” (tra queste il singolo “Se piovesse il tuo nome”, il duetto con De Gregori su “Quelli che restano” e “Promettimi”), ma anche brani pescati dai precedenti album in studio della cantautrice.

I biglietti saranno in prevendita dalle 11 di lunedì 29 ottobre e fino alle 10 di martedì 30 ottobre. Dalle ore 11 di martedì 30 ottobre sarà possibile acquistarli su TicketOne, mentre a partire dalle 11 del 6 novembre saranno disponibili anche in tutti i punti vendita autorizzati.