VETTO (Reggio Emilia) – Un nostro lettore ci segnala problemi nella raccolta differnziata a Vetto.

Scrive, spedendoci foto di materiale organico in decomposizione: “Questa è la situazione che da qualche anno, in estate, si vive in zona Legoreccio. Il rifiuto umido viene ritirato una sola volta ogni 30/35 giorni (non ogni 15 come dicono, comunque pochi) e i cassonetti debordano di materiale organico in decomposizione, pieni di larve e vermi, con odori indicibili e rischi sanitari”.

Aggiunge il lettore: “Il Comune di Vetto è stato più volte avvertito del disservizio negli ultimi anni senza che nulla sia cambiato”-