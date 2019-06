Scandiano, spunta una piantagione di marijuana

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Alcune piante di canapa indiana nascosta tra la vegetazione sono state trovate dai carabinieri della tenenza di Scandiano in un terreno demaniale sulla sponda del Rio Bellani a Ca de Caroli.

Le indagini sono iniziate partendo dalle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno riferito la presenza sospetta di alcune persone nella zona. Controlli a tappeto che sono stati eseguiti in particolare in una zona demaniale posta nelle immediate vicinanze della sponda del rio Bellani per comprendere i motivi per cui alcuni giovani bazzicavano in quel luogo.

I militari hanno trovato una mini piantagione di marijuana amorevolmente coltivata e concimata con sostanze fertilizzanti organiche. Piante di canapa indiana con un’altezza anche di un metro e mezzo. I carabinieri hanno eseguito appostamenti per alcuni giorni per intercettare chi si occupava della piantagione, ma nessuno si è fatto vivo.

Le piante sono state sequestrate e saranno sottoposte alle analisi di laboratorio necessarie per accertare il tasso di principio attivo della canapa.