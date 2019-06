Saldatrice Inverter, leggera e precisa

REGGIO EMILIA – Nel mondo dell’hobby e del fai da te scegliere una buona saldatrice è sempre piuttosto difficile, sia per quanto riguarda la durata dell’utilizzo dello strumento sia per quello del rapporto qualità prezzo. La Saldatrice Inverter professionale é la soluzione ideale poiché é molto facile da usare avendo, come caratteristica, un peso molto contenuto senza essere ingombrante come i vecchi modelli che man mano vengono sostituiti.

A differenza di una normale saldatrice “classica”, più ingombrante e molto più difficile da usare anche a causa del trasformatore che utilizza esclusivamente la corrente alternata, la saldatrice inverter é leggera, precisa, veloce ed utilizza corrente continua. La saldatura più utilizzata dalla Inverter é quella TIG, chiamata anche ‘saldatrice ad elettrodo’: essa viene fatta sfruttando il calore generato grazie ad un arco elettrico che viene procurato tra il materiale da saldare ed un elettrodo al tungsteno infusibile.

Con questo tipo di saldatura è possibile saldare ogni tipo di metallo, con il vantaggio che il bagno di saldatura e l’apporto termico di saldatura non sono collegati: un’altra peculiarità é la maggiore pulizia che si ottiene grazie al basso livello di spruzzi.

La saldatrice più utilizzata é quella che oscilla tra i 90 Ampère ai 180, ma quella con cui é possibile saldare con qualsiasi tipo di elettrodo é la saldatrice da 110A.

Nel kit completo assieme alla saldatrice si trovano tutti gli accessori per la saldatura, tra cui i saldatori a pistola i quali raggiungono mediamente la temperatura attorno i 120W se non temperature ben più alte: i saldatori a pistola sono utili per lavori di estrema precisione.

Assieme ad altri utensili, come i saldatori a penna, si può trovare sempre nei vari kit tutto ciò che serve come ad esempio la maschera autoscurante. Mediamente il costo di una saldatrice inverter oscilla tra gli 80 euro ed i 500 euro: il prezzo dipende se l’investimento della saldatrice sarà a lungo o a basso termine e dal tipo di kit che si vuole scegliere.

Le due migliori saldatrici inverter sono la Telwin Force 165 e la TM 223 INV MIG. La prima saldatrice è rivolta ad un pubblico ampio dato che viene generalmente utilizzata da chi si cimenta con piacere nel campo dell’hobby fai da te, ma é anche rivolta all’utilizzo semi-professionistico.

Ha un peso di soli 6kg e assieme alla saldatrice il kit comprende una maschera a forma di caschetto, un cavo e una spazzola con setole di metallo.

La seconda saldatrice inverter, TM 223 INV MIG, é la migliore in commercio poiché é adatta ad usi professionali di qualità: essa é leggera e robusta con il vantaggio di avere una grande efficienza energetica assieme ad una grande prestazione per la saldatura.

Composta da una saldatrice a doppio funzionamento (arco e filo) con tecnologia inverter IGBT, capace di ridurre il consumo di corrente elettrica, si ottengono saldature di tipo professionale semplici e veloci.

Il vantaggio del doppio funzionamento consente quindi di usare un solo apparecchio per fare entrambi i tipi di lavoro. L’unica ‘pecca’ di questo tipo di saldatrice é la mancanza di un manuale d’istruzioni in italiano.