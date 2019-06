Reggio, tre furti nel giro di poche ore

REGGIO EMILIA – Tre furti, nel giro di poche ore, ieri a Reggio Emilia. Stamattina, in via Rodari, i ladri sono entrati in una casa attraverso la finestra del primo piano, lasciata socchiusa per il caldo. Una volta all’interno, hanno rubato un personal computer, le chiavi dell’auto di famiglia e il telecomando del cancello automatico dell’abitazione.

In via Calatafimi, i ladri, durante l’assenza del proprietario che era in ferie, hanno forzato la porta di ingresso. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro tutti i piani dell’abitazione e hanno rubato materiale in fase di inventario.

In serata un altro furto in via Pindemonte. Qui i ladri, tra le 20 e le 20.45, sono entrati nell’appartamento al secondo piano della palazzina, accedendo tramite la portafinestra della cucina, che era stata lasciata aperta. Hanno messo la camera da letto a soqquadro, rubando una collana in oro ed una giacca. In tutti e tre i casi indaga la polizia.