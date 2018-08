Reggio Audace, buona la prima: 1-0 contro il Sasso Marconi

REGGIO EMILIA – Dopo ventitre anni la Reggiana, meglio conosciuta oggi come Reggio Audace FC, torna a calcare il terreno di gioco del Mirabello il tempio che riporta il tifoso granata a rivevere le emozioni di un passato glorioso e a vivere la rinascita di un’ intera società. Ben 2.566 voci a cantare “Reggiana, noi non ti lasceremo mai”.

L’esordio vincente della Reggio Audace FC nella sfida di Coppa Italia al cospetto del Sasso Marconi coincide con il 14° anniversario della scomparsa dell’ex presidente Chiarino Cimurri. Un lungo plauso da parte dei supporters granata viene a lui dedicato prima del calcio d’inizio. Al termine del match in conferenza stampa il presidente Quintavalli parla chiaro: “Il gruppo viene prima del singolo e l’abbraccio dei ragazzi negli spogliatoi a fine partita ne è una prova tangibile”.

Primo tempo

Casacca nera, calzoncini bianchi, calzettoni neri la tenuta indossata dagli uomini di mister Antonioli. I colori del passato tornano in voga. Il primo sussulto a rete arriva dal terminale offensivo ospite Della Rocca, ma sulla propria via trova la mano di Narduzzo. Le due compagini nel corso della prima frazione di gioco non affondano il colpo amministrando parsimoniosamente le energie, complice uno stato di forma non ancora ottimale causa le fatiche del ritiro. i primi quarantacinque minuti terminano a reti inviolate.

Secondo tempo

Tutt’altra musica nella ripresa. Affondo sulla sinistra di Belfasti, occhi a scrutare l’inserimento nell’area piccola di Broso il quale, in volèe, non lascia scampo a Monari. Nonostante la girandola di sostituzioni adottata da Moscariello il risultato non cambia. La Reggio Audace FC spinta dal calore del proprio pubblico prova a colpire, dal canto suo Luche si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. Sfuma così il possibile raddoppio. In piena zona cesarini Zaccariello, da due passi, spedisce inspiegabilmente sul fondo. Ora sguardo al prossimo avversario: il Lentigione.

Il tabellino

REGGIO AUDACE F.C. – SASSO MARCONI: 1 – 0

Marcatori: 13’ st. Broso (R).

REGGIO AUDACE F.C. (4-3-1-2): Narduzzo; Bran (dal 47’st. Bonora), Cigagna, Rozzio, Belfasti; Cavagna, Osuji, Crema (dal 43’ st. Cozzari); Luche (dal 47’ st. Masini); Broso (dal 34’st. Rizzi), Pastore (dal 1’ st. Zaccariello). A disposizione: Rossi, Cozzolino, Palmiero, Lusetti. Allenatore: Antonioli.

SASSO MARCONI (4-3-3): Monari; Cosner, Giacomini, De Lucca (dal 34’ st. De Vita), Serra; Tonelli, Betti (dal 22’ st. D’Antini), Dall’Ara (dal 30’ st. Scognamillio); Girotti (dal 24’ st. Barranca), Negri (dal 14’ st. Sanzo), Della Rocca. A disposizione: Nadalini, Poppi, Piazzi, Satalino. Allenatore: Moscariello.

Arbitro: Tommaso Zamagni sez. di Cesena. Assistenti: Massimo Abagnale e Gianluca Maldini entrambi della sez. di Parma.

Note – Ammoniti: Tonelli, Sanzo. Angoli: 3 – 1. Recupero: 1’ pt. – 5’ st. Incasso: euro 20.325