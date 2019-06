Paolo Rozzio nuovo giocatore della Reggio Audace

REGGIO EMILIA – Paolo Rozzio vestirà la maglia della Reggio Audace FC. Il difensore centrale classe ’92 sarà tra gli atleti a disposizione di mister Antonioli per la prossima stagione. Giocatore roccioso e abile nel gioco aereo, sa essere un punto di riferimento per i compagni di squadra. Ha vestito la maglia della Fiorentina nel settore giovanile per poi vivere un’esperienza importante in Serie C a Pisa con 23 presenze e 1 goal in Lega Pro. Da lì l’approdo a Reggio Emilia dove ha militato nelle ultime due stagioni e dove ha scelto di rimanere rinsaldando il legame forte con la città.

La Reggio Audace FC ha portato a termine altre tre operazioni di mercato portando a vestire la maglia granata Matteo Bonora, Gabriele Masini e Nazzareno Belfasti. Questi innesti andranno a rinforzare la linea difensiva di mister Antonioli. Matteo Bonora è un difensore fisico e grintoso. Rubierese classe 2000, sarà utile in questa nuova Reggio Audace FC con voglia di fare bene e di guadagnare minuti di responsabilità.

Gabriele Masini è un terzino classe ’99 che può giocare su entrambe le fasce. Ha corsa, grinta e arriva a Reggio Emilia dopo un’esperienza a Lentigione in Serie D. Nazzareno Belfasti è un terzino sinistro classe ’93 originario di Castellarano. Il trofeo più importante messo in bacheca è quello conquistato con la vittoria del Torneo di Viareggio nel 2012 con la maglia della Juventus. Veste i colori della Reggio Audace FC con tanta voglia di crescere ancora e guidare la formazione granata a risultati importanti.