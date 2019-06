Mapei pronta a sponsorizzare la Reggio Audace

REGGIO EMILIA – La Mapei porebbe sponsorizzare la Reggio Audace e gli eventi legati al centenario della società. Lo riporta la Gazzetta di Reggio che aggiunge che, in questo modo, si potrebbe superare, come avvenne nell’epoca Barilli, l’ostacolo delle spese ingenti che la Reggio Audace dovrebbe affrontare per giocare al Città del Tricolore.

L’affitto sarebbe ridotto a 40mila euro, come nell’ultima offerta di giugno alla famiglia Piazza, ma resterebbero comunque 200mila euro di spese fisse (legate alla manutenzione del campo, il riscaldamento, l’utilizzo dei led pubblicitari a bordo campo…).

Una sponsorizzazione di Mapei potrebbe portare il costo ben al di sotto dei 240 mila euro complessivi e avvicinarlo a quello che la Reggiana spendeva prima dell’epoca Piazza quando pagava 250mila euro annui per lo stadio, ma riceveva da Mapei 125mila euro l’anno per il settore giovanile granata.

Resta in sospeso, intanto, la vicenda relativa agli allenamenti nei campi di via Agosti. Tra fine agosto e l’inizio settembre i Piazza torneranno a Reggio e in quei giorni ci sarà un nuovo incontro con la Curia (che vanta un credito di 30-40mila euro con l’Ac Reggiana 1919). L’Audace potrà sottoscrivere un nuovo contratto solo se quello dell’Ac Reggiana viene risolto.