Fungaiolo scivola in un fossato e muore

REGGIO EMILIA – Un 75enne reggiano, Luigi Gherardi, originario di Castellarano, è morto mentre cercava funghi stamattina a Lame di Capraia, al passo delle Radici, in provincia di Lucca. L’anziano è caduto ed è scivolato per 150 metri andando a finire in un fosso. L’allarme è scattato intorno alle 7,30: sul posto sono arrivati i volontari del Soccorso alpino e speleologo toscano e i soccorritori del 118. E’ decollato anche l’elicottero che ha portato sul posto un medico e un tecnico. Per il 75enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare.