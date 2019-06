Festareggio, ultimo giorno del Reggae fest

REGGIO EMILIA – Il debutto di Antonio Guidetti e l’ultimo giorno di Campovolo Reggae chiuderanno il primo week end della nuova FestaReggio alle Fiere di Reggio.

Gran finale per il Campovolo Reggae Fest domenica 26 agosto con uno dei migliori gruppi reggae italiani Mellow Mood: è infatti impossibile parlare di reggae made in Italy senza includerli tra i protagonisti principali di una scena in continua crescita. Gruppo originario di Pordenone, arriva al Campovolo per la seconda volta, reduce dagli ultimi successi ottenuti in giro per festival di tutta Europa, definiti da Rockit la “miglior live band reggae europea”. In apertura, Acsel, e l’ingresso di domenica 26 agosto sarà gratuito.

“Qualcuno era comunista” è il titolo del primo di tre spettacoli domenicali con protagonista il celebre mattatore reggiano Antonio Guidetti. Domenica 26 agosto, alle 18 in Piazza Grande, Guidetti, Mauro Incerti e Andrea Zanni andranno in scena con lo spettacolo dialettale in due atti comici, con la partecipazione straordinaria del maestro Omar Rizzi. Lo spettacolo è ad ingresso libero.

Dibattiti

Che fine hanno fatto i fondi per Lentigione? Domenica 26 agosto allo Spazio delle Idee di FestaReggio alle 19.30, un incontro per capire come e perché il governo nazionale non abbia ancora deliberato in merito ai fondi già stanziati per l’alluvione del 2017. A poco meno di un anno da quell’evento che causò ingenti danni per tutto il territorio si chiede chiarezza. Prenderanno parte all’incontro alla festa provinciale del Partito Democratico la deputata Pd Antonella Incerti, l’assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Giammaria Manghi, il sindaco di Gualtieri Enzo Bergamini, quello di Boretto Massimo Gazza, la capogruppo PD Comune di Brescello Maria Cristina Saccani, il presidente Comitato Lentigione Edmondo Spaggiari e Lorenzo Bianchi Ballano segretario Comitato Lentigione.

Per scoprire le radici profonde dell’amicizia tra Reggio e l’Africa australe, domenica 26 agosto, alle 18 nello Spazio alle Idee, appuntamento con “Piste d’Africa nel cuore di Reggio”, un itinerario di parole e immagini attraverso luoghi della città dedicati a personaggi ed eventi della storia africana. Dialogheranno nello Spazio alle Idee Serena Foracchia, assessora a Città Internazionale del Comune di Reggio, Chiara Torcianti di Istoreco, Bruna Ganapini e una rappresentanza dell’Ambasciata del Sudafrica. L’incontro è a cura di Anpi, Istoreco ed Istituto Cervi.

A seguire, sempre nello Spazio alle Idee alle 21, presentazione del libro “Cuore delicato. Lavare a mano”, un romanzo con i toni della commedia italiana, tenera e piena di humor, con l’autrice Silvia Morani ed Emilia Garuti, scrittrice.