CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Incendio nella ditta Le-Nu di Salvaterra di Casalgrande in via Caduti del Lavoro. Le fiamme sono divampate stanotte, per cause ancora in corso di accertamento, verso le 4. L’incendio ha interessato un ufficio e poi si è espanso al capannone aziendale. Le fiamme hanno danneggiato anche parte del tetto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Casalgrande, insime ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti e i Vigili del Fuoco con alcune loro squadre dei comandi di Reggio Emilia e Sassuolo.

In seguito all’incendio è andato completamente distrutto un locale adibito ad ufficio (posto all’interno del capannone aziendale) da cui si sono sprigionate le fiamme. I danni, di ingente valore, sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Casalgrande. L’azienda è stata dichiarata inagibile.