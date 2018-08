REGGIO EMILIA – L’area dell’ex Motorizzazione è stata ridotta a una discarica in pochi giorni.

“Monitoriamo spesso l’area della ex Motorizzazione in via Piemonte a San Prospero di Reggio – dichiara Massimo Becchi presidente delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente – proprio perchè per la sua collocazione e per la vegetazione che la circonda, si presta all’abbandono di rifiuti, come più volte segnalato negli altimi mesi. Anche se vengono rimossi resta il fatto, che senza barriere fisiche, nel giro di pochissimi giorni si è riformata una discarica, con la presenza di inerti, mobilio, elettrodomestici, bidoni e latte di vario materiale e onduline in vetroresina”.

Legambiente invita i cittadini che vedessero mezzi sospetti (soprattutto furgoni viste le quantità abbandonate) addentrarsi nell’area di chiamare il numero 0522.431166.