“Al via l’impresa”, formazione gratuita per disoccupati

REGGIO EMILIA – Tra settembre e ottobre, si terrà una serie di proposte formative gratuite riservate a disoccupati, anche studenti universitari, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. I temi approfonditi in moduli di 16 ore ciascuno, a scelta degli interessati, riguardano in particolare la gestione economica e l’innovazione: “Il Business Plan e i supporti digitali per l’avvio di impresa”, “Comprendere e gestire un bilancio”, “Digital Innovation e Cloud” e “Web marketing e supporti digitali all’avvio di impresa”.

L’obiettivo è fornire gli strumenti per affrontare l’avvio di un’attività, sfruttando le nuove tecnologie, un supporto fondamentale, accessibile e performante per ogni tipo di business. Conoscere le basi di costruzione e lettura di un bilancio, stendere un progetto di impresa con una visione strategica, aggiornare le competenze web ed informatiche sono i punti di partenza per creare un’opportunità concreta di autoimpiego.

Il progetto, finanziato dalla Regione, vede la collaborazione di diversi enti: Ifoa (capofila), Demetra Formazione, Cis Formazione, Irecoop. Oltre ai primi percorsi, ne sono previsti altri, grazie ai quali il candidato può disegnare un proprio pacchetto per un massimo di 56 ore complessive, supportato da un orientatore dell’ente formativo a cui si rivolge.