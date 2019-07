Start up e Pmi, un incontro a palazzo Scaruffi

REGGIO EMILIA – Mercoledì alle 9, nella sala convegni di Palazzo Scaruffi in via Crispi, si terrà la seconda giornata del ciclo di incontri “La primavera delle Start Up e delle PMI innovative” organizzato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia in collaborazione con il Gruppo StartUp e PMI Innovative della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia.

In questa seconda giornata conclusiva si parlerà delle regole di governo per la nascita e lo sviluppo della StartUp e della gestione dei rapporti sociali tra soci inventori, fondatori ed investitori. In particolare verranno affrontati temi quali i patti sociali e parasociali nelle imprese innovative, il reperimento di strumenti finanziari, dal sistema bancario all’equity-crowdfunding, ed i patti di non concorrenza.

Questo incontro fa seguito ad un precedente appuntamento tenutosi lo scorso 29 maggio in cui si era parlato di fiscalità per le StartUp e PMI innovative. Il seminario è rivolto ad imprenditori, professionisti e a tutti coloro che desiderano affacciarsi al mondo delle imprese innovative ed alto valore tecnologico. Per partecipare al seminario è obbligatoria l’iscrizione gratuita online sul sito www.re.camcom.gov.it.