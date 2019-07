Rifiuti, li porti ai centri di raccolta e risparmi: ecco come

REGGIO EMILIA – Dopo avere raggiunto, con un anno di anticipo, l’obiettivo del 75% di raccolta differenziata, il Comune, in collaborazione con Iren, prosegue nella strada intrapresa nell’ambito della corretta gestione della raccolta dei rifiuti.

Il servizio dei Centri di raccolta differenziata viene ora potenziato attraverso un innovativo sistema informatizzato. Tale sistema permette ai cittadini del territorio comunale di conferire i rifiuti nei centri di raccolta e di accedere ad un nuovo sistema premiante, grazie al quale, in base alla tipologia ed alla quantità di rifiuto conferito al CdR, si accumulano punti per ottenere sconti in fattura.

Questto sistema partirà in via sperimentale dalla fine del mese di giugno 2018 nei centri di raccolta di Via Guido da Baiso, Via Mazzacurati e Via Ferraroni, mentre nei CDR di Via Dei Gonzaga, Via del Partigiano e di Mancasale, l’attivazione è prevista per i primi di luglio. Gli sconti saranno applicati sulla prima bolletta dell’anno successivo. Il dettaglio del valore degli sconti è consultabile sul sito www.comune.re.it/ambiente.

L’accesso ai centri di raccolta ed il relativo sistema premiante sono possibili tramite la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana: si ricorda che i Centri di raccolta informatizzati osservano i seguenti giorni ed orari di apertura:

Via dei Gonzaga: tutto l’anno: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, la domenica dalle 9 alle 13.

Via Partigiano (Aeroporto): Ora solare: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Ora legale: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Via G. Baiso: Ora solare: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13. Ora legale: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13.

Via Mazzacurati: Ora solare: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 18. Ora legale: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 18.

Via Ferraroni (Pieve): Ora solare: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 18. Ora legale: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9 alle 18.

Via Raffaello (Mancasale): Ora solare: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12. Ora legale: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, il sabato dalle 8 alle 12.

Le Ecostation

Oltre all’attivazione di questo sistema premiante, a partire da fine luglio verranno installate le nuove Ecostation, che rappresentano una novità nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti e saranno posizionate nei parcheggi scambiatori: Parcheggio Centro Commerciale “Il Volo” Largo Giambellino, Parco dell’Acqua Via Gabelli, Parcheggio Cecati Via Guido da Baiso, Parcheggio Piazzale Europa Viale Ramazzini e Parcheggio Croce Verde Via Guinizelli.

Le Ecostation saranno accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando la tessera sanitaria del titolare dell’utenza. Consentiranno di conferire diverse tipologie di rifiuto (organico, imballaggi in plastica, carta, vetro/barattolame e rifiuto residuo), che non si riescono ad esporre nelle giornate stabilite da calendario, ad esempio, in caso di ferie, trasferte di lavoro, ecc. attraverso modalità semplici ed immediate. Sarà infatti sufficiente seguire le istruzioni presenti sul monitor touch screen: verrà richiesta la tipologia di rifiuto e, una volta premuto il bottone corrispondente al conferimento che si sta per effettuare, si aprirà la relativa bocca di carico che consentirà di gettare i propri rifiuti correttamente.

Contestualmente, il Punto Ambiente di Viale IV Novembre assumerà una posizione ancora più centrale ed amplierà gli orari di apertura. Dal 1 Luglio si trasferirà in Piazza della Vittoria 3, ove sono già presenti gli Sportelli di Iren, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30

il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Al Punto Ambiente si possono avere informazioni sul sistema e sulle modalità della raccolta differenziata, mentre coloro che hanno ricevuto l’apposito invito potranno ritirare i materiali necessari per praticarla correttamente.

Restano poi sempre attivi i Punti Mobili di Distribuzione presenti sul territorio, ove è possibile ritirare i materiali necessari per la raccolta differenziata (sacchi e contenitori ad eccezione del contenitore grigio per il rifiuto residuo).

I Punti Mobili di Distribuzione sono presenti:

Lunedì dalle 7 alle 13 al Parcheggio Campo Sportivo, Via Cilloni (Massenzatico);

Lunedì dalle 13 alle 19 al Parcheggio Centro Sociale Biasola, Via San Rigo 2/1;

Martedì dalle 7 alle 13 al Parcheggio Ex Circoscrizione, Via Adua 57;

Martedì dalle 13 alle 19 al Parcheggio Ex Circoscrizione, Via Gandhi 20/a;

Mercoledì dalle 7 alle 13 al Parcheggio Centro Sociale Quaresimo, Via Pigoni 59;

Mercoledì dalle 13 alle 19 al Parcheggio Centro Soc. Primavera, Via Bacone 19 (Masone);

Giovedì dalle 7 alle 13 al Parcheggio Centro Nova, Via Tirelli (Sesso);

Giovedì dalle 13 alle 19 al Parcheggio Ex Circoscrizione, Via Tamburini 5;

Venerdì dalle 7 alle 13 al Parch. Sovrappasso ped. incrocio V.Vico/ V.Cella all’Oldo (Cella);

Venerdì dalle 13 alle 19 al Parcheggio Centro Sociale Fogliano, Via Nervi 23;

Sabato dalle 7 alle 13 al Parcheggio Ex Circoscrizione, Via F.lli Cervi, 70;

Sabato dalle 13 alle 19 al Parcheggio Ex Circoscrizione, Via Wybicki 7/a.

Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile telefonare al Numero verde gratuito Ambientale di Iren 800-212607, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 ed il sabato dalle 8 alle 13.