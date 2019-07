Correggio, si droga e inizia ad urlare per casa: denunciato

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Si droga e inizia ad urlare, da solo, in casa. I vicini, preoccupati, chiamano i carabinieri che entrano in casa e gli trovano della droga. E’ accaduto venerdì pomeriggio quando, alla caserma dei carabinieri di Correggio, sono arrivate alcune telefonate da parte di cittadini preoccupati per le urla che sentivano provenire da un appartamento del centro del paese.

All’arrivo dei militari il proprietario di casa ha tardato ad aprire, dicendo che doveva andare urgentemente in bagno. Durante l’attesa i militari hanno vistot “piovere” marijuana che l’uomo stava gettando dalla finestra di casa che è stata recuperata dai militari. Una volta aperta la porta, i carabinieri si sono trovati davanti l’uomo che, solo in casa, alternava momenti di sobrietà a momenti di poca lucidità, ricondotti alla probabile assunzione di stupefacenti.

I militari hanno recuperato all’esterno, durante l’attesa, una quarantina di grammi di marijuana. Poi hanno iniziato una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento e sequestro di 6 grammi di hascisc nascosti in un borsello ed una serra montabile utilizzata per la coltivazione di piante di marijuana con varie bottiglie di fertilizzanti ed un generatore di luce. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.