Bilancio ambientale, Rubertelli: “S’introducano indirizzi per l’installazione di nuove antenne”

REGGIO EMILIA – “Dopo il passaggio in commissione, domani, lunedì, approderà in consiglio comunale il Bilancio ambientale della città di Reggio Emilia. Si tratta di un documento corposo, pieno zeppo di slogan, che evidenzia tante criticità sul piano pratico”. Lo dice il consigliere civico Cinzia Rubertelli che porta ad esempio il fatto che, nei giorni scorsi, dei cittadini hanno depositato ben 1684 firme in Comune per avere maggiori informazioni sull’installazione di una nuova stazione radio Wind in via Gran Sasso, nel cuore di un quartiere, nei pressi di un parco giochi per bambini e a pochi passi da un centro per anziani.

Continua la Rubertelli: “Purtroppo, anche in questa vicenda, c’è stato un mancato coinvolgimento dei cittadini che hanno appreso dell’installazione del nuovo impianto a cose fatte. Troppo spesso il Comune bypassa quella che dovrebbe essere una priorità: informare e quindi coinvolgere nelle decisioni i residenti di questa o quella zona della città su un determinato tema d’interesse pubblico. Vogliamo ricordare quello che è successo un anno fa, quando in varie zone della città arrivarono a sorpresa gruppi di richiedenti asilo? La storia, per certi versi, pare ripetersi”.

Prosegue il consigliere comunale: “Entrando nel merito del Bilancio ambientale, stupisce che il tema dell’inquinamento elettromagnetico venga esaurito in poche righe, laddove si citano due nuove autorizzazioni nel 2017 – che sono in media col trend dal 2015 in poi – senza tuttavia citare la loro localizzazione”.

E conclude: “Come Alleanza civica presenteremo sul Bilancio ambientale un ordine del giorno per colmare il “vuoto” nel documento sul tema dell’elettrosmog. Vero è che il Comune ha un ruolo limitato nell’iter autorizzativo degli impianti, ma siamo altrettanto convinti che questa sia l’occasione buona per deliberare, da parte dall’intero Consiglio comunale, degli indirizzi chiari, che vadano nella logica della precauzione, in merito all’installazione di antenne telefoniche in determinate zone della città”.