Antenne e ripetitori, il Consiglio ha approvato due odg

REGGIO EMILIA – Il Consiglio comunale ha approvato oggi, all’unanimità, due ordini del giorno relativi alla costruzione di ripetitori come quello di via Gran Sasso dove i cittadini si stanno mobilitando e hanno raccolto quasi 1700 firme per evitarne l’installazione.

Il primo è a firma dei consiglieri Capelli (Pd) e De Franco (Art.1 – Mdp) e chiede al sindaco e alla giunta “di proseguire il proprio impegno per realizzare, come avviene con il progetto OpenFiber, infrastrutture che consentano una trasmissione di dati anche in assenza di ripetitori,ridimensionando quindi le esigenze degli operatori di telefonia mobile”. L’odg chiede inoltre “di continuare l’azione sviluppata in questi anni con l’obiettivo – come quasi sempre è avvenuto in passato – di ridurre al minimo gli impatti ambientali di tali impianti (anche in una logica di precauzione rispetto ai potenziali rischi dell’esposizione ai campi elettromagnetici) individuando aree idonee alla localizzazione di questi impianti che trovino il massimo grado possibile di accettabilità sociale”.

Infine “di compiere un ulteriore sforzo per verificare se esista una soluzione – in accordo con il proponente e nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni Arpae e Ausl – che ottenga la massima condivisione possibile con la cittadinanza in merito all’impianto già autorizzato in via Gran Sasso” e “di trasmettere il seguente odg al Governo e al Parlamento affinchè modifichino le nromative vigenti aumentando le competenze comunali in materia e legittimando processi di pianificazione che possano rafforzare la capacità di programmazione pubblica di questi interventi”.

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato all’unanimità anche un ordine del giorno al Bilancio ambientale consuntivo 2017, a firma della consigliera Cinzia Rubertelli (Grande Reggio – Alleanza civica) che impegna il sindaco e la giunta “a integrare il Bilancio ambientale con nuovi indicatori che mettano in evidenza per ogni progetto di installazione, le modalità di comunicazione ed informazione alla cittadinanza e il numero dei cittadini coinvolti”.