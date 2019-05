Stazione, arrestato un pedofilo ricercato in tutta Europa

REGGIO EMILIA – E’ fuggito dalla Spagna dove si è reso responsabile di gravi reati a sfondo sessuale nei confronti di due bambine. Per questo un cittadino marocchino 34enne, ricercato in tutta Europa, è stato localizzato e arrestato ieri sera in zona stazione a Reggio dai carabinieri nel corso di una capillare attività di controllo del territorio eseguita in città dai carabinieri reggiani con il supporto dei carabinieri della Compagnia d’intervento Operativo di stanza al 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze.

I militari hanno dato esecuzione a un ordine di arresto europeo emesso nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria di Toledo (Spagna), perché il 34enne era ricercato dato che doveva espiare 6 anni di reclusione per violenza sessuale su minori. Da mercoledì sera è in carcere a Reggio in attesa di essere consegnato alle Autorità di Polizia spagnole.