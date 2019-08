Zona stazione, in arrivo un nuovo restyling

REGGIO EMILIA – Due nuovi interventi di riqualificazione urbana sono all’orizzonte per la zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia. Si tratta – come emerge da due determine dirigenziali del Comune – della “manutenzione urgente per la sicurezza urbana”, che consiste nella sostituzione delle griglie di Piazzale Marconi antistante l’infrastruttura, e del restyling del parco delle Paulonie. Proprio quest’ultimo intervento finisce pero’ nel mirino dell’agguerrito comitato dei cittadini della zona stazione.

“Sono state convocate due riunioni – informa il comitato -: la prima e’ stata aperta con questa affermazione: ‘I cittadini non sono stati invitati ma verranno coinvolti in seguito”. Alla seconda riunione hanno partecipato solo una decina di residenti del quartiere. “Vista la fretta di aprire il cantiere e inaugurare in settembre, invece di essere coinvolti i cittadini assisteranno a un grosso intervento nel quartiere senza capirne la genesi”, commenta il comitato. Per questo i residenti hanno fissato per giovedi’ prossimo un incontro pubblico al parco per discuterne progetti e problematiche. Di recente il Comune ha regolamentato l’accesso notturno all’area verde, che di sera diventava piazza di spaccio.