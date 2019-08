Tecnopolo, tre corsi gratuiti per audiovisivo

REGGIO EMILIA – Al Tecnopolo il cinema e’ sempre piu’ di casa. Dopo l’avvio imminente delle riprese del nuovo film sul pittore Antonio Ligabue prodotto da Palomar (societa’ leader nella produzione cinematografica e televisiva che sta insediando una propria unita’ produttiva nel Parco Innovazione alle Reggiane) ora tocca all’alta formazione in ambito audiovisivo farsi strada.

Demetra Formazione, ente accreditato dalla Regione con una consolidata esperienza nel settore del cinema e dell’audiovisivo e la stessa Palomar, in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Stu Reggiane e Fondazione E-35, organizzano infatti tre corsi, a partecipazione gratuita, per la formazione di figure professionali per il cinema e l’audiovisivo, con particolare riferimento alla scrittura, alla produzione e al management.

I corsi, finanziati dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo, si svolgono, a partire da giugno e settembre 2018 nella sede del tecnopolo reggiano. “L’attivazione dei corsi di Palomar-Demetra – commenta Serena Foracchia, assessore alla Citta’ internazionale del Comune di Reggio Emilia- rappresenta un chiaro segnale di come il nostro territorio stia investendo sull’industria culturale creativa, con una visione che comprenda la citta’ ed il suo territorio in una prospettiva e una capacita’ di dialogo con importanti realta’ nazionali e internazionali”.

In particolare i percorsi formativi si rivolgono a residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che siano gia’ in possesso di conoscenze e capacita’ attinenti all’area professionale della produzione cinematografica e televisiva, e sono pensati per un numero di 15 studenti che saranno selezionati attraverso la valutazione dei documenti inviati in fase di pre-iscrizione, di un successivo test scritto e di un colloquio orale. Per partecipare alla selezione e’ necessario presentare la domanda di iscrizione pubblicata sul sito Internet icc.demetraformazione.it entro la scadenza del 21 maggio 2018 per il primo dei corsi attivati (scrittura), del 31 maggio per il secondo (produzione), mentre per il terzo e ultimo corso (management) c’e’ tempo sino al 10 settembre.