Scuola, la Cisl si conferma il primo sindacato

REGGIO EMILIA – Spicca, nel pubblico impiego, nel settore con il maggior numero di votanti, la scuola, la vittoria della lista della Cisl Scuola Emilia Centrale. E’ proprio a Reggio, infatti, che la Cisl Fsur (Federazione Scuola Università Ricerca) è il primo sindacato. Quanto acquisito dello spoglio delle schede per il rinnovo delle Rsu conferma l’elevata rappresentatività della categoria con punte di preferenza di oltre il 42%. Un dato che conferma quello di tre anni fa. Gli aventi diritto al voto in provincia erano 9.455 e a voltare si sono recati in 6.498 (6319 voti validi). La Cisl (42,77% dei voti) ottiene 98 Rsu, la Cgil 70 Rsu (30,51% dei voti), la Uil 32 (15%), lo Sgb 7 (2,66%), Anief 6 (4,11%%), Gilda 5 (2,9%), Snals (0,88%)

“Ringrazio per la collaborazione data nella campagna Rsu – commenta Monica Leonardi, segretaria generale aggiunta della Cisl Scuola Emilia Centrale – tutti i candidati/e che si sono messi in gioco in prima persona per la nostra organizzazione e al nostro staff, i componenti di commissione e gli scrutatori che hanno garantito lo svolgimento delle operazioni di voto. Naturalmente un grande grazie a tutti coloro che ci hanno votato e sostenuto garantendoci la rappresentatività. Per noi essere il primo sindacato a Reggio significa essere dalla parte dei lavoratori nella difesa del lavoro e dei diritti, testimoni di quei valori che da sempre ci caratterizzano: l’attenzione alla persona e alla comunità scolastica. E’ questa la nostra forza”.

Palese la soddisfazione della segretaria generale, Antonietta Cozzo, che ha dichiarato: “ora metteremo in campo il massimo sostegno alle Rsu elette per tradurre in azioni concrete a favore di tutto il settore scuola ciò che i lavoratori hanno dimostrato e hanno chiesto votando i candidati e le liste Cisl Fsur (Federazione Scuola Università Ricerca)”.

Mariarita Bortolani, segreteria Cisl scuola Emilia-Romagna: “Si prosegue il cammino”

Dopo tre anni dalle ultime consultazioni Rsu nella Scuola, la Cisl Fsur (Federazione scuola, università e ricerca) si conferma il primo sindacato sfiorando il 43% dei consensi e con oltre 2700 voti. “Un risultato che, ovviamente gratifica, ma che, altrettanto implica impegno, costanza, determinazione. Non è che da oggi si parta…. si prosegue il cammino – commenta Mariarita Bortolani segreteria Cisl Scuola Emilia Centrale sede di Reggio Emilia –. Ovviamente il primo grazie va rivolto alle tante candidate e candidati (250 presenti in tutte le 67 istituzioni scolastiche), e, poi, a tutti coloro che hanno manifestato la loro fiducia, la propria attestazione di stima, un mandato. La Cisl Scuola da sempre considera la contrattazione come un momento rilevante dell’azione sindacale facendone un tratto distintivo della sua identità. Le relazioni sindacali, sono momenti importanti di partecipazione, di rappresentanza e tutela per chi lavora, a partire dalla chiara definizione dei diritti e dei doveri di ciascuno”.

“Come abbiamo sostenuto durante la campagna elettorale – prosegue la Bertolani -, è importante che emerga il significato più alto e vero di un appuntamento elettorale che non può ridursi solo a una competizione fra sigle sindacali. Ciò che più conta, rinnovando le Rsu è rafforzare il senso e il valore di una presenza sindacale di immediata prossimità al luogo di lavoro. Una presenza vicina ai problemi, concreta e costruttiva perché animata dal vissuto dell’esperienza professionale; capace di dialogare, di confrontarsi, di portare il proprio contributo nei luoghi di lavoro. Abbiamo sempre accettato le sfide che la politica e la complessità della scuola ci ponevano dinanzi, con proposte, iniziative, formazione, con la presenza sul territorio, costante, per le innumerevoli e continue scadenze (graduatorie, trasferimenti, concorsi, consulenze, contenziosi ..) e per le contrattazioni, capillari, in ogni Istituzione Scolastica. Questo voto, che attesta ancora u! na volta la Cisl al primo posto, conferma che il contatto con le persone – non si tratta di sole tessere, di semplici iscritti – l’ascolto, che a volte può sembrare frettoloso per le tante richieste e i vari adempimenti, è ciò che avvicina il Sindacato alla gente, ai luoghi di lavoro, con senso di responsabilità e coerenza”.