Il Sassuolo batte la Fiorentina e vede la salvezza

REGGIO EMILIA – Un gran gol di Politano al 41′ (l’8° in stagione) regala ai neroverdi una vittoria importante in chiave salvezza.

Nel primo tempo occasione per il Sassuolo al 4’ con Rogerio che crossa da sinistra per Adjapong. Il destro al volo dell’esterno finisce tra le braccia di Dragowski. Al 24’ punizione, non troppo pericolosa di Lemos. Al 30’ Dabo, ammonito in precedenza per un fallo su Missiroli, ne fa un altro su Berardi. Per l’arbitro Irrati è doppia ammonizione e la Fiorentina rimane in dieci. Arriva il 41’ quando Adjapong crossa per Politano, e l’attaccante del Sassuolo lascia partire un sinistro imparabile all’incrocio dei pali. Uno a zero per i neroverdi.

Nella ripresa la Fiorentina parte bene. Al 56’ doppio cambio: Simeone per Saponara e Olivera per Gil Dias. E’ proprio il Cholito a servire due minuti dopo un bell’assist a Benassi: la girata del centrocampista della Fiorentina è murata però da Rogerio. Il Sassuolo fatica, ma la superiorità numerica si fa sentire. Al 59’ Politano si trova a tu per tu con Dragowski, che esce coi tempi giusti e neutralizza il pericolo. La Fiorentina effettuerà il primo tiro verso lo specchio della porta difesa da Consigli solo al 68’ con Simeone: non troppo insidioso. Il Sassuolo va ancora vicino al raddoppio al 69’ con Ragusa e al 91’ quando il neo entrato Matri va a un metro dal raddoppio.

Il tabellino

SASSUOLO-FIORENTINA 1-0

41′ Politano

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Lemos (76′ Dell’Orco), Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi (64′ Ragusa), Politano (84′ Matri)

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Olivera (56′ Gil Dias); Benassi, Veretout, Dabo; Saponara, Chiesa (73′ Bruno Gaspar), Falcinelli

Ammoniti: Dabo (F), Peluso (S), Laurini (F), Berardi (S), Lemos (S), Adjapong (S), Rogerio (S), Benassi (F)

Espulso: Dabo (F) al 30′