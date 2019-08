REGGIO EMILIA – Saba, tranquilla, va d’accordo con tutti, di taglia media. E’ abituata ad andare con il guinzaglio e alla pettorina, ama poter correre in spazi ampi, giocare e, una volta presa confidenza, le coccole.

Cerca una famiglia disponibile a venirla a trovare e che abbia voglia di conoscerla un po’ per volta, rispettando i suoi tempi e i suoi modi inizialmente riservati, ha circa 4 anni. Si trova presso il canile di Bagnolo in Piano “Amici di Marta”, in Via Lazzari, 55.

Verrà data in adozione previo controllo pre e post affido. Per informazioni: Manuela 340-7803046