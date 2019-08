Rivalta, tenta di dare fuoco alla macchina della ex compagna

REGGIO EMILIA – Un uomo è stato denunciato per atti persecutori e danneggiamento dopo che, ieri sera verso le 22 a Rivalta, ha cercato di dare fuoco all’auto della sua ex compagna. E’ stata la donna, di nazionalità straniera con cui l’italiano aveva avuto una lunga relazione da cui era nata una figlia, a chiamare la polizia perché aveva visto il suo ex compagno mentre si aggirava sotto casa sua con in mano una tanica di benzina.

Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia. Gli agenti hanno visto l’uomo che stava avvicinandosi all’auto della donna posteggiata nel cortile dell’abitazione e cominciava a gettarci sopra il combustibile. I poliziotti lo hanno fermato prima che potesse dare fuoco all’auto.

La donna ha poi spiegato agli agenti che i rapporti, dopo la separazione, si erano ulteriormente incrinati per via della gestione della minore. Poi ha mostrato ai poliziotti una lunga serie di sms da parte dell’uomo, arrivati ieri sera, che si era presentato sotto la sua abitazione chiedendo di vedere la figlia. A quel punto la donna, vedendolo con una tanica di benzina in mano, ha chiamato la polizia che poi è arrivata e lo fermato.