Rissa in via Sforza, arrestato un quarantenne

REGGIO EMILIA – Un liberiano di 40 anni è stato arrestato dalla polizia per rissa aggravata ieri sera in seguito a una lite avvenuta in un appartamento di via Sforza, una laterale di via Makallè. Verso le 21,30 è arrivata al 113 una segnalazione di una lite in atto all’interno di un appartamento di via Sforza.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno trovato due giovani, un liberiano e un nigeriano, che erano apparentemente alloggiati, lì che stavano litigando per questioni relative alle spese di gestione dell’appartamento.

E’ emerso che il liberiano, senza fissa dimora, era destinatario di un ordine di esecuzione di una custodia cautelare in carcere per il reato di rissa aggravata. E’ stato quindi arrestato e portato in carcere.