Reggiolo, alleggerisce il conto dell’azienda dove lavora la compagna

REGGIOLO (Reggio Emilia) – Un 32enne di Reggiolo è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di bancomat. Per circa 5 mesi ha utilizzato le carte abilitate al prelievo di denaro di un’azienda reggiana sottratte alla compagna, impiegata amministrativa della ditta.

In quei mesi ha fatto ingenti prelievi di denaro per un totale di ben 14.000 euro. Ad avvisare i titolari dell’azienda è stato l’istituto di credito dove la ditta aveva il conto che ha segnalato anomali prelievi con le carte abilitate al prelievo di denaro dell’azienda. Gli immediati riscontri hanno portato a verificare l’effettivo ammanco delle carte e prelievi di contante che, in cinque mesi, hanno raggiunto l’importo di 14.000 euro.

Un bel mistero per l’azienda i cui titolari non capivano come potevano essere sparite le carte dal momento che non avevano subito furti. Hanno comunque sporto denuncia ai carabinieri di Reggiolo che hanno iniziato le indagini. I militari reggiolesi hanno acquisito i filmati delle telecamere del bancomat e hanno scoperto che il responsabile era il convivente dell’impiegata della ditta. L’uomo, chiamato in caserma, ha ammesso le sue responsabilità confessando di aver sottratto ad insaputa della convivente le carte dell’azienda e i relativi codici segreti che poi ha utilizzato per prelevare, nel tempo, 14.000 euro dal conto dell’azienda.