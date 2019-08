Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 27 aprile e che gli eventi vanno fino a domenica 29 aprile, per permettervi così di orientarvi quando leggete oggi e domani.

Città

Teatro Cavallerizza: la Stagione dei Concerti della Fondazione I Teatri accoglie sabato alle 18, al Teatro Cavallerizza il concerto fuori abbonamento del Quartetto Adorno (Edoardo Zosi e Liù Pelliciari, violini Benedetta Bucci, viola Danilo Squitieri, violoncello), formazione terza classificata all’XI Concorso Internazionale per Quartetto d’Archi “Premio Paolo Borciani”. Il programma affianca a Mendelssohn, autore eccelso in ogni genere musicale, specialmente nella musica da camera, due autori del primo Novecento: Webern e Zemlinsky.

Fonderia39: questa sera alle 20,30, alla Fonderia 39, Bastard Sunday, un lavoro di Enzo Cosimi, anche autore del video e del progetto visivo, uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, creato nel 2003, ripreso nel 2015 dopo più di dieci anni dal suo debutto. Interpretato da Paola Lattanzi e dallo stesso Enzo Cosimi, Bastard Sun­day amplifica e viviseziona, attra­verso un’impalcatura drammatur­gica, la visione poetica pasoliniana, aprendola a una complessità inedi­ta.

Teatro San Francesco da Paola: domani sera (ore 21) al Piccolo Teatro San Francesco da Paola, in via Emilia Ospizio 62 a Reggio Emilia, sarà in scena la Compagnia Kàos Teatri con “MilleXuna”, spettacolo di e con Giuseppe Piccione. Un monologo a due volti, ma dalle mille anime, che ripercorre i momenti salienti dell’Unità d’Italia e gli sconvolgimenti in terra di Sicilia; lo stupore, lo smarrimento, l’esaltazione, la delusione che portarono i siciliani dalla condizione di isolani a quella di “Italiani”. Lo spettacolo fa parte della rassegna Teatrix. Info: 342-5880625.

Catomes Tot: questa sera (ore 21.30, ingresso gratuito) Maria Devigili sarà in concerto al Catomes Tôt. La cantautrice e chitarrista porterà sul palco di via Panciroli il suo ultimo album, “Tempus Fugit”, uscito lo scorso 15 febbraio. Collaborazioni degne di nota sono quelle con Claudio Lolli nel disco La Trasformazione (2015) e quella con Giuvazza (chitarrista di Eugenio Finardi). Il concerto sarà aperto da ISoulNature.

Provincia



Gattatico, Fuori Orario: domenica alle 21, al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, sbarca Beppe Grillo con il suo “Insomnia”. I biglietti – posto unico in piedi – sono disponibili al Fuori Orario e presso le prevendite abituali al prezzo di 25 euro. Sono attive anche le prevendite online su www.ticketone.it e www.ticketland1000.com.

Casalgrande: domenica alle 17 al Teatro De André di Casalgrande si terrà un concerto dedicato al tenore Ferruccio Tagliavini. Protagonista sarà il tenore Sung Kyu Park accompagnato al pianoforte da Simone Guaitoli. Ingresso unico 10 euro. Info e prenotazioni: 0522-188040 e 334-2555352.

Casalgrande: un pranzo con il neosenatore Vasco Errani per Liberi e Uguali aperto a iscritti e simpatizzanti. Sabato 28 aprile (ore 12.30) alla Birreria Fandango di Casalgrande l’ex presidente della Regione dialogherà con i consiglieri regionali LeU Silvia Prodi e Yuri Torri sulla complessa situazione politica nazionale e sul ruolo della sinistra in Italia. L’incontro intitolato dagli organizzatori “La sinistra che non c’è più, la sinistra che serve ancora” sarà un’occasione per parlare delle prime iniziative intraprese dai gruppi parlamentari e per illustrare le prossime tappe che riguardano il percorso di Liberi e Uguali. Il pranzo prevede un menu fisso a 25€ ed è necessaria la prenotazione (Info e prenotazioni 320 6755777).

Rubiera: quattro giorni dedicato al “cibo di strada”: è “Gusto on the Road” l’iniziativa in programma a Rubiera dal 28 aprile al 1° maggio: un festival dedicato al buon cibo, alle famiglie e a tutti coloro che amano il cibo di strada, promettono gli organizzatori, che con i propri furgoni colorati riempiranno Piazza del Popolo per soddisfare tutti i palati, mangiare a ogni ora e divertirvi con le animazioni che coinvolgeranno grandi e piccini. La manifestazione, cui il Comune di Rubiera dà patrocinio e collaborazione, si svolgerà dalla cena di sabato 28 alla cena di martedì 1.

Bagnolo: s’intitola “Persone naturali e strafottenti” ed è lo spettacolo che domani sera (ore 21) sarà in scena al Comunale di Bagnolo, gestito dall’associazione “Quelli del 29”. Sul palco Marisa Laurito, Giovanni Anzaldo, Simone Leonardi, Federico Lima Roque. Il testo è il più “scandaloso” fra quelli di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi, rappresentato per la prima volta nel 1973, con protagonisti Mariano Rigillo, Gabriele Lavia e Pupella Maggio: un testo crudo, poetico e visionario, fra il grottesco, il cinico e il surreale, che racconta di quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Info e biglietti: 0522-952885, 366-3206544.

Guastalla: la grande musica protagonista al teatro Ruggeri di Guastalla. Domani sera alle 21, il Convivio Musicale Guastallese con il patrocinio del Comune di Guastalla presenta musiche di Beethoven (sinfonia n.7) e concerto per clarinetto e orchestra di Mozart, con la partecipazione dell’Orchestra dei Colli Morenici.