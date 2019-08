Provincia Reggio, in bilancio 2017 avanzo di 16 milioni

REGGIO EMILIA – La Provincia chiude il 2017 con un avanzo libero di 9,5 milioni. E’ quanto emerge dal bilancio consuntivo approvato oggi pomeriggio dal Consiglio provinciale con otto voti a favore e un contrario.

Il risultato finanziario di esercizio evidenzia in realta’ un avanzo ben superiore, pari a poco piu’ di 16 milioni di euro, dai cui vanno pero’ detratte le somme vincolate o destinate ad accantonamento in base alla normativa è comunque “il miglior consuntivo del quadriennio che ha visto la Provincia di Reggio Emilia portare a compimento il processo riorganizzativo e di riassetto, sia per il personale sia per le partecipate”, dice il presidente Giammaria Manghi, sottolineando “la rilevanza dell’avanzo di amministrazione ottenuto grazie alla virtuosa gestione di cui va dato atto alla struttura finanziaria, alla segreteria generale e ai dirigenti dell’ente”.

I 9,5 milioni di avanzo libero, verranno utilizzati per “arricchire la quota di investimenti, in una fase storica in cui le Province si sono segnalate anche per l’assenza di fondi – continua Manghi – ma anche per riprendere a pagare i mutui, nonostante la possibilita’ di proroga concessa agli enti colpiti dal terremoto del 2012”. Questo, conclude il presidente, “per non appesantire una gestione che in questi quattro anni si e’ dimostrata lineare, nitida e assennata e consegnare a chi ci succedera’ una Provincia che mantiene una sua dignita’ e risulta, sotto il profilo finanziario, tra le prime in Italia”.