E’ morto Vivaldo Ghizzoni, storico agente della Municipale

REGGIO EMILIA – E’ morto Vivaldo Ghizzoni, 71 anni, trent’anni nella polizia municipale. L’assistente scelto è spirato a mezzogiorno all’ospedale Santa Maria Nuova, dove era ricoverato da una settimana per una malattia contro cui lottava da sette anni. Impegnato in politica, nelle file di Forza Italia, per due mandati, prima nella circoscrizione 2 e poi, dopo il riordino, nella circoscrizione Ovest, è stato consigliere di circoscrizione.

Ma, a parte la politica, Ghizzoni, soprannominato il “Ghizzo” era conosciutissimo e temutissimo, per la sua severità, dai ragazzini che giravano in motorino a cui appioppava multe a raffica e sane ramanzine negli anni Settanta e Ottanta. Lascia il figlio Raffaele, che lavora come agente nella polizia municipale, la moglie Leandra Fiocchi, ex assistente capo della Municipale di Reggio e la figlia Eloiza. Il funerale verrà celebrato lunedì 16 aprile, con partenza alle 15.20 dall’obitorio dell’ospedale Santa Maria Nuova, dove è stata allestita la camera ardente, per la chiesa parrocchiale di Gaida.

Gianluca Nicolini, coordinatore provinciale di Forza Italia, lo ricorda così: “E’ con profonda comozione che apprendo della morte dell’amico Vivaldo Ghizzoni, storico esponente della destra reggiana e di Forza Italia”. Giuseppe Pagliani esprime anche lui il suo cordoglio: “Con sofferenza profonda piango la scomparsa dell’amico di mille battaglie, attore e supporter instancabile della destra politica. Amava la sua città, si è sempre dedicato a chi aveva bisogno. Dietro quella divisa da agente della Municipale che ha sempre vestito con orgoglio e rigore e dietro quel poliziotto intransigente ed irreprensibile c’era una persona umile e generosa d’animo”.