Furti in serie a Correggio, denunciati due ventenni

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Furti in ospedale, attività commerciali, aziende e borseggi. Tra i furti anche quello che ha visto i “Bonnie e Clyde” di Correggio rubare la corona dorata della statua della madonna posta all’ingresso della chiesa San Prospero di Correggio. Almeno 7 i colpi addebitati alla coppia di ladri dai carabinieri della stazione di Correggio che, con l’accusa di furto aggravato e tentato furto, hanno denunciato un 20enne abitante a Correggio e una coetanea correggese.

Secondo le indagini dei carabinieri di Correggio, supportate anche dai filmati della videosorveglianza e da concordanti testimonianze i due, nel periodo tra luglio e ottobre dello scorso anno, hanno commesso una serie di furti, alcuni dei quali proprio in correità come quello della corona dorata rubata alla statua della madonna. Furto quest’ultimo consumato la sera del 28 luglio e documentato dalle telecamere di videosorveglianza che, oltre a incastrare la coppia di ladri, ha visto i carabinieri correggesi recuperare la corona trovata in disponibilità del 20enne.

Altro furto commesso in correità dai due è il borseggio ai danni di una 20enne correggese la notte del 13 agosto: in questo caso il ragazzo approfittando di una lite nata tra la ragazza e la vittima, apriva la borsa che la derubata aveva posato prendendole il portafoglio. Altro furto di cui la coppia si è resa responsabile è quello ai danni di un’azienda di Correggio compiuto la notte del 6 luglio: i due, entrati negli uffici asportavano come puntualmente registrato dalla videosorveglianza una telecamera.

Intorno alle fine di luglio la coppia di ladri e ripresa dalla videosorveglianza di un’azienda mentre rubano un computer portatile dagli uffici. Non si è concretizzato invece il furto di un computer portatile, la sera del 28 luglio 2017 nel box uffici di un autolavaggio dato che il 20enne, sorpreso da un dipendente, si è allontanato a mani vuote insieme alla ragazza che, in quel caso, faceva il palo. Fallito anche il furto di generi alimentari che il 20enne stava consumando la notte del 14 settembre nei locali cucina del reparto di riabilitazione dell’ospedale San Sebastiano di Correggio: sorpreso dal personale infermieristico si era dato alla fuga a mani vuote.

A segno invece il furto consumato la notte del 14 ottobre all’interno di un bar del paese: le immagini hanno immortalato il 20enne mentre entrava nel bar e apriva il registratore di cassa per rubarne il contenuto. Colpi che le indagini dei carabinieri di Correggio hanno ricondotto, a vario titolo, agli odierni indagati che sono stati denunciati.