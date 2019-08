Comune, nel Bilancio 2017 ci sono ancora le Fiere

REGGIO EMILIA – Nel bilancio consuntivo del 2017 del Comune di Reggio Emilia ci sono ancora le fiere. Nonostante sia da anni in liquidazione, infatti, compare la voce ad hoc nel capitolo del patrimonio delle societa’ partecipate dell’amministrazione; qui le Fiere sono iscritte per un valore – non certo piu’ attuale – di 1,7 milioni. A segnalarlo, per quanto sia previsto dalle norme contabili, e’ la consigliera del gruppo Alleanza Civica, Cinzia Rubertelli che, nel suo intervento in sala del tricolore, nella discussione sul documento economico, accusa pertanto la giunta di non aver ottemperato al piano di razionalizzazione delle societa’ partecipate fissato.

Nel bilancio, inoltre, la civica ravvisa la mancanza di interventi per la sicurezza e l’aumento della tariffa rifiuti, che con la raccolta differenziata sarebbe invece dovuta diminuire (l’operazione della tariffa puntuale e’ prevista in realta’ nel 2018, ndr). In generale per Rubertelli, si tratta di un bilancio “statico” che ricalca i precedenti e non guarda alle reali esigenze della citta’. L’assessore al Bilancio, Daniele Marchi, dal canto suo, rivendica la bonta’ della manovra che registra tra l’altro un “tesoretto” di oltre 5,2 milioni di euro, di cui 2,9 derivanti dalla gestione corrente e altri 2,2 circa destinabili a nuovi investimenti. Per quanto riguarda il patrimonio, quello della “holding” del Comune, che comprende le societa’ partecipate dall’ente stesso, e’ pari a circa 900,2 milioni.

Il volume complessivo degli investimenti, fra opere realizzate e in realizzazione, e’ di oltre 42 milioni, a cui si aggiungono i 10 milioni di investimenti realizzati dalla controllata Stu Reggiane spa per l’attuazione del progetto di riqualificazione del quartiere Santa Croce e delle Reggiane. “Non solo non tagliamo servizi- dice l’assessore- ma mettiamo in campo un grande piano di investimenti e prevediamo interventi a favore delle fsce piu’ deboli, per dare fiato e gambe ad un percorso di uscita dalla crisi economica”. Il bilancio passa poi in sala del Tricolore con 18 voti favorevoli della maggioranza e nove contrari. Si astengono Nicolas Caccavo (Forza Italia) e Lucia Lusenti (Sinistra italiana).

A seguire va in discussione il bilancio consuntivo 2017 dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, che si chiude con un avanzo di 2,8 milioni ed entrate correnti per 28,9 milioni. Tra le entrate, e’ inoltre da segnalare l’apporto dato dal protocollo d’intesa tra Reggio Children, Fondazione Reggio Children e Istituzione scuole e nidi dell’infanzia, che ha sviluppato numerose attivita’ di scambi nazionali e internazionali. Queste attivita’ hanno prodotto un ritorno economico di circa due milioni. L’entrata da rette del 2017 e’ stata complessivamente di circa 5,5 milioni di euro, con un leggero incremento rispetto al consuntivo 2016. “Le attivita’ di riorganizzazione della rete educativa in corso da alcuni anni – spiega l’assessore all’Istruzione Raffaella Curioni – hanno consentito di aumentare la scolarizzazione e rispondere anche alle nuove esigenze delle famiglie”.