CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Tre nigeriani sono stati denunciati per concorso in truffa e ricettazione aggravata. Gli immigrati, secondo le accuse, avrebbero effettuando acquisti on line di ogni tipo di merce (abbigliamento, elettrodomestici, materiale informatico, accessori d’abbigliamento, smartphone, champagne e superalcolici di pregio etc..) che avrebbero pagato con carte di credito clonate. Secondo i militari di Cavriago la banda di clonatori piazzava poi la refurtiva a commercianti compiacenti. Nel loro deposito, ricavato in un appartamento di Cavriago, i carabinieri hanno sequestrato merce per oltre 50.000 euro, ma il business complessivo, secondo gli inquirenti, sarebbe di svariate centinaia di migliaia di euro.

Sarebbero stati diversi i canali per piazzare la refurtiva sul mercato nero: merce proposta “porta a porta” a negozi e ristoranti, ma anche “acquistata” e consegnata “su commissione” spesso fuori zona, o destinata ai mercati ambulanti. I militari sono partiti da una serie di denunce per clonazione di carte di credito avvenute in tutto il territorio nazionale che vedevano la merce acquistata essere sempre consegnata da corrieri nel Reggiano. I carabinieri sono quindi arrivati a un’abitazione di Cavriago dove erano state fatte alcune consegne.

Foto 2 di 2



Giorni di appostamento e pedinamento hanno portato i militari a indirizzare le loro attenzioni investigative nei confronti di due nigeriani uno dei quali residente nella casa che era il deposito della merce rubata in attesa di essere piazzata. Ieri pomeriggio, durante un servizio d’appostamento, i carabinieri hanno visto arrivare un corriere che ha suonato il campanello dell’abitazione monitorata. Sono scesi in strada due nigeriani, raggiunti da un terzo complice arrivato in auto, a cui è stato consegnato un plico contenente materiale informatico che era stato acquistato online con una carta clonata.

I militari, a quel punto, hanno perquisito l’abitazione e hanno sequestrato un’ingente partita di merce del valore di oltre 50.000 euro, costituita da materiale informatico, profumi, smartphone, elettrodomestici, accessori d’abbigliamento, champagne e superalcolici in attesa di essere piazzati. Merce che, in buona parte, era stata acquistata online con l’utilizzo di carte di credito. I carabinieri hanno trovato anche varie carte di credito in disponibilità dei 3 nigeriani che sono state sequestrate e sulla cui provenienza illecita sono in corso gli accertamenti.