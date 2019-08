Cgil, di fronte alla crisi i lavoratori si iscrivono

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia la Cgil resta la principale organizzazione sindacale di riferimento provinciale e nel 2017: nonostante gli anni bui della crisi, tiene e aumenta leggermente gli iscritti. Il totale di lavoratori attivi, pensionati e iscritti ai sindacati affiliati (quelli dei poliziotti, edicolanti e dirigenti coop) e’ infatti di 112.208, in crescita di 497 unita’ rispetto ai 111.711 del 2016.

I numeri del tesseramento – pienamente “certificati” come previsto dalla nuova normativa recepita dalla Cgil – collimano inoltre con la fotografia scattata pochi giorni fa dal sindacato del mercato del lavoro, in cui l’occupazione cresce, ma peggiora in qualita’. In primo luogo infatti, stando ai numeri illustrati oggi dal segretario Guido Mora affiancato dai membri della segreteria confederale Valerio Bondi e Khedidja Sayah, si riduce la forbice tra pensionati e lavoratori attivi. I primi calano di circa un punto e mezzo percentuale riducendosi di 846, per un totale dei pensionati della Cgil di 61.277 rispetto ai 62.123 di due anni fa.

Gli occupati nel tessuto produttivo, invece, mostrano un aumento di circa il 3%, pari a 1365 unita’ per un totale di 50.840 lavoratori contro i 49.475 del 2016. Tra le varie categorie della Camera del lavoro, pero’, quella che totalizza il maggior aumento di iscrizioni e’ quella dei lavoratori atipici “Nidil”, a cui si sono rivolti l’anno scorso 484 nuovi lavoratori precari (passati da 4002 a 4486). Altro elemento che certifica come le politiche degli ultimi anni -come il jobs act- non abbiano sortito gli effetti desiderati, e’ la percentuale dei giovani reggiani tra i lavoratori attivi. Appena 5.000 sotto i 30 anni, pari al 10%, mentre la fascia di eta’ piu’ consistente (32% circa) e’ quella dei lavoratori tra i 41 e i 50 anni.

Infine, ad attestare come i lavoratori abbiano guardato ancora alla Cgil per trovare un supporto nei problemi generati dalla crisi, sono i numeri dell’incidenza dei servizi forniti dal sindacato sul tesseramento. In dettaglio le iscrizioni “per disoccupazione” rappresentano il 25% (12.800) sul totale degli iscritti attivi, mentre quelle avvenute attraverso il sistema dei servizi (patronati e servizi fiscali) ammontano a circa il 14% registrando una crescita sul 2013 del 328%. Considerate le 22.000 nuove iscrizioni alla Cgil avvenute in corso d’anno nel 2017, un terzo e’ stato determinato dai servizi e due terzi dalle categorie. Completano il quadro dei tesserati i numeri sulle donne (in maggioranza nella Camera del lavoro con il 51%) nella e dei lavoratori stranieri, stabili sul 2016 al 18%.

Per il segretario generale Guido Mora, “questi numeri segnalano la metamorfosi della nostra rappresentanza in rapporto agli effetti della crisi, evidenziando un aumento rilevante della precarieta’ e dei lavoratori che, nel contesto del mutato scenario del lavoro, hanno scelto i nostri servizi per avere una sponda per risolvere i loro problemi a volte anche drammatici”. Il segretario sottolinea inoltre: “Mantenere la stessa quantita’ dei servizi tra i lavoratori non e’ stata cosa semplice e scontata, considerati soprattutto i tentativi di ridurre la nostra capacita’ economica con tagli a patronati che sono arrivati fino al 45% delle risorse”. Ecco anche perche’, conclude Mora, “e’ tempo che la legge sulla rappresentanza sindacale sia portata a compimento”.