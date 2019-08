Anziana muore investita da un’auto sul Lungocrostolo

REGGIO EMILIA – Una donna di 81 anni, Cesarina Ferrari Vezzani, è stata travolta e uccisa da un’auto, stamattina, in via Lungo Crostolo a poca distanza dall’intersezione fra via Cecati e via Montefiorino mentre attraversava la strada con il suo cane.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato l’anziana al Santa Maria Nuova dove è morta poco dopo essere arrivata. Sul posto è arrivata la Municipale che si è occupata dei rilievi e che ora dovrà ricostuire la dinamica dell’incidente.

Ad investire la donna una macchina condotta da una ragazza reggiana di 20 anni che stava andando verso il pont di San Pellegrino.