Il Sassuolo vince a Udine: 1-2

REGGIO EMILIA – Il Sassuolo vince a Udine e vede la salvezza più vicina. Le due squadre si presentano in campo, in Friuli, con caratteristiche simili e, a parte un paio di conclusioni velleitarie, fino alla fine del primo tempo non accade nulla. Al 42′ Sensi batte un angolo, nessuno colpisce la palla che rimbalza addosso ad Adnan e finisce nell’angolino. Il Sassuolo, con questo autogol, va in vantaggio quasi senza accorgersene. L’Udinese reagisce subito: due minuti dopo Fofana riceve palla a circa trenta metri dalla porta, avanza e trova il sette insaccando.

Nella ripresa il Sassuolo ci prova di più e l’Udinese fatica. La svolta arriva tra il 28′ e il 29′. Politano sfiora due volte il gol (tiro da fuori e azione personale), poi offre a Sensi una palla che è solo da spingere in porta. E’ 1-2. Oddo inserisce Balic oltre a Perica, ma non ottiene alcun risultato.

Il tabellino

UDINESE-SASSUOLO 1-2

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer (81′ Balic), Fofana (57′ Barak), Behrami, Jankto, Ali Adnan; De Paul; Maxi Lopez (70′ Perica). All.Oddo

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Goldaniga, Acerbi, Dell’Orco; Lirola, Mazzitelli (86′ Cassata), Sensi, Missiroli, Adjapong (81′ Rogerio); Politano (89′ Magnanelli), Babacar. All.Iachini

ARBITRO: Abisso

RETI: 42′ autorete Adnan (S), 44′ Fofana (U), 75′ Sensi (S)