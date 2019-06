Salvini telefona a Di Maio e smentisce Maroni: “Governo con M5s? E’ possibile”

REGGIO EMILIA – “Vedo impossibile un governo assieme tra Lega e M5S”. Lo dice Roberto Maroni a “Mezz’ora in più” su Rai 3. “Mi sembrerebbe un ritorno indietro alla Prima Repubblica, ai governi balneari”, ha aggiunto l’ex governatore della Lombardia sperando che “il centrodestra si confermi”.

Nel pomeriggio arriva la risposta di Matteo Salvini, sempre via tv ma stavolta da Barbara d’Urso a ‘Domenica Live’, su Canale 5: “Qui seduto come premier? Non ci manca molto, ci siamo quasi”, ha detto il leader della Lega. “Su un programma vero, reale, andrò in parlamento e chiederò chi ci sta, se qualcuno dice si, ci metto la faccia e per 5 anni mi metto anima e corpo a riportare l’Italia quello che deve essere”, ha spiegato il numero uno del Carroccio non escludendo un dialogo con i 5 Stelle: “Vediamo. Mio dovere è sentire tutti e sentire cosa vogliono dire”, ha detto Salvini. “Ma – ha aggiunto – non sono disponibile a governare con chinque, no alle larghe intese, no a un governo tutti insieme”.

Di Maio: sentiti tutti leader, confronto utile

“Oggi ho sentito telefonicamente i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari per un confronto utile all’individuazione dei Presidenti delle Camere che dovranno essere votati a partire da venerdì prossimo. È il primo passo necessario per far partire questa legislatura e voglio che tutto avvenga nella massima trasparenza soprattutto nei confronti dei cittadini che attendono un Parlamento capace di dare risposte ai problemi reali del Paese”. Così Luigi Di Maio sul blog delle Stelle dove dice di aver sentito prima Maurizio Martina, Renato Brunetta, Giorgia Meloni, Pietro Grasso e poi anche Matteo Salvini.