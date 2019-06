Credem assume ancora, 250 persone entro il 2018

REGGIO EMILIA – Cresce e assume il Credito emiliano. Con l’obiettivo di fornire “una consulenza di livello sempre piu’ elevato”, Credem punta ad assumere 250 persone entro la fine del 2018 di cui il 75% “giovani”, in linea con quanto realizzato nel corso del 2017. Il gruppo bancario, che ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione top employer (assegnata alle aziende che offrono le migliori condizioni di lavoro), punta sulle buone assunzioni dunque come leva di sviluppo vincente.

“Consideriamo da sempre le persone ed il loro benessere la chiave per realizzare risultati di eccellenza”, dice Stefano Pilastri, direttore del personale di Credem. In particolare, il gruppo reggiano punta a nuove assunzioni dopo aver inserito nel 2017, complessivamente, 256 persone, di cui il 74% giovani. Da inizio 2015 sono state invece 800 le assunzioni. A livello regionale, le posizioni aperte riguardano prevalentemente Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. La ricerca e’ rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche.