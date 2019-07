Caccia militari oltre la barriera del suono, boati e paura

REGGIO EMILIA – Hanno terrorizzato tutto il nord della Lombardia da Varese a Bergamo e fino in Valle d’Aosta due boati causati da caccia militari decollati da Istrana (Treviso) che hanno superato la barriera del suono in mattinata. I caccia sono decollati su allarme per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo. Il velivolo è stato raggiunto, il collegamento è stato ripristinato e i due caccia sono rientrati alla base.

Il rumore simile a esplosioni ha fatto tremare i vetri delle case e uscire la gente per strada. In particolare a Bergamo, in via precauzionale, sono state evacuate alcune scuole e il tribunale. I centralini di vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine sono stati presi d’assalto per sapere cosa fosse successo.

Per la Procura di Bergamo, competente a indagare sulla vicenda, allo stato, non si ravvisano reati a carico dei piloti dei due caccia, i quali avrebbero agito in condizioni di emergenza. La Procura di Bergamo è comunque in attesa di ricevere una relazione dalle autorità competenti.